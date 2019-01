De regionale myndigheder siger, at patienten er isoleret og behandles på Uppsala sygehus.

Sygehuset i den svenske by Enköping har modtaget en patient, som er under mistanke for at have ebola, skriver region Uppsala i en pressemeddelelse ifølge TT.

De regionale myndigheder siger, at patienten er overbragt til Uppsala sygehus. Her er vedkommende isoleret og bliver behandlet.

Efterfølgende er akutafdelingen på sygehuset i Enköping blevet lukket, og alle personer, som var tæt på patienten, er isoleret.

- Vi venter at få svar på prøver i aften. Der er indtil videre kun tale om mistanke, men andre sygdomme er absolut mulige, hedder det i en pressemeddelelse fra sygehuset.

