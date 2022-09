Lyt til artiklen

Yvon Chouinard, manden bag frilufts - og modebrandet Patagonia, har besluttet at give virksomheden væk.

Det skriver The New York Times i et eksklusivt interview med milliardæren.

Her fortæller Chouinard, at i stedet for at sælge virksomheden, har han selv, hans kone og deres to voksne børn valgt at overføre deres ejerskab af Patagonia til en til lejligheden oprettet fond og en nonprofitorganisation kaldt Patagonia Purpose Trust.

Deres samlede ejerskab udgør en værdi af omkring 3 milliarder dollar svarende til mere end 22 milliarder danske kroner.

Fonden har familien oprettet for at bevare virksomhedens uafhængighed og sikre, at hele dennes overskud – omkring 100 millioner dollar om året – bruges til at bekæmpe klimaændringer og beskytte ubebygget jord rundt om i verden.

»Forhåbentlig vil dette påvirke en ny form for kapitalisme, der ikke ender med nogle få rige mennesker og en hel masse fattige mennesker,« fortæller Yvon Chouinard til mediet og fortsætter:

»Vi vil give det fulde beløb væk til folk, der aktivt arbejder på at redde planeten.«

Med valget om at donere samtlige aktier til fonden har familien betalt omkring 17,5 millioner dollar, mere end 130 millioner danske kroner, i skat.