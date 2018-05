En afroamerikansk cellist, gospelkor og en kvindelig præst viser mangfoldigt britisk kongehus, skriver medier.

København/Windsor. Det britiske kongehus bevægede sig lørdag i en mere mangfoldig retning, da prins Harry sagde ja til den tidligere skuespillerinde Meghan Markle.

Under hashtagget #BlackRoyalWedding har folk over hele kloden ytret deres begejstring med blandt andet den etniske mangfoldighed, som kom til udtryk under brylluppet lørdag.

En 19-årig afroamerikansk cellist spillede under ceremonien, mens et gospelkor satte gang i kirken med sangen "This Little Light of Mine", som er kendt fra afroamerikanske kirker.

Det var dog især den afroamerikanske episkopale biskop Michael Curry, der prædikede om kærlighed, fattigdom, borgerrettigheder og afroamerikansk kulturarv, som overraskede mange.

- #BlackRoyalWedding var pinligt at bevidne. Patetisk, skriver den skotske kulturkritiker Jenny O'Henry på Twitter, mens den amerikanske Twitter-bruger Melanie Williams Oram tog positivt imod prædikenen:

- Handlinger taler højere end ord. Harry og Meghan planlagde bevidst en ceremoni, der viser verden, at mangfoldighed og inklusion ikke bare er tomme, politisk korrekte koncepter. Bravo!

Flere medlemmer af den britiske kongefamilie var tydeligt forbløffede, og en del af dem smilede, mens Curry tiltalte kirkens gæster som brødre og søstre under sin prædiken, skriver mediet BBC.

- Vi må opdage kærlighedens magt, kærlighedens forløsende kraft, og når vi gør det, gør vi denne gamle verden til en ny verden. Kærligheden kan hjælpe og hele, når intet andet kan, prædikede han.

Efter ceremonien havde dronning Elisabeth II arrangeret en frokostreception, hvor sangeren Elton John optrådte.

Receptionen blev efterfulgt af fest om aftenen for parrets 200 tætteste venner og familiemedlemmer. Brudeparrets første dans var til Whitney Houstons "I Wanna Dance With Somebody".

Det blev også taget godt imod, at man på gæstelisten blandt andre kunne finde tv-vært Oprah Winfrey, skuespiller Idris Elba og tennisspiller Serena Williams.

- Jeg tror ikke, at jeg nogensinde har set så mange farvede mennesker ved en kongelig begivenhed. Jeg føler mig ganske stolt, mens jeg ser det med min 10-årige datter af blandet race, skriver den britiske tv-vært Angela Griffin ifølge avisen The Guardian.

Prins Harry og Meghan Markle bliver med ægteskabet hertug og hertuginde af Sussex.

/ritzau/