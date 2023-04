Lyt til artiklen

Adskillige personer er kommet 'alvorligt til skade' ved en togulykke i det sydlige Holland.

Ulykken skete natten til tirsdag, da et passagertog med mindst 50 mennesker ombord stødte sammen med et fragttog i nærheden af byen Voorschoten.

Det oplyser det lokale beredskab ifølge det hollandske nyhedsbureau ANP.

Den forreste vogn i passagertoget blev afsporet, og kort efter udbrød der brand i bagvognen.

Het zou gaan om en botsing tussen een passagierstrein en een goederentrein. Passagierstrein is deels ontspoord. Inzittenden trein zijn/worden geëvacueerd. Over gewonden is nog niets bekend #Voorschoten #treinongeval #GRIP2 pic.twitter.com/YRvK5nbeVQ — Regio15.nl (@regio15) April 4, 2023

Beredskabet er til stede ved ulykken i byen, som ligger mellem regeringsbyen Haag og hovedstaden Amsterdam.

Hollands statslige togselskab skriver tirsdag morgen på det sociale medie Twitter, at tog mellem Leiden og dele af Haag er blevet aflyst som følge af kollisionen.