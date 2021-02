Selv om Dubai længe har været åbent, faldt passagertallet i byens lufthavn sidste år med over 60 millioner.

På trods af at Dubai som en af få destinationer har været åben for internationale rejsende siden juli, så faldt antallet af passagerer i byens lufthavn sidste år med 70 procent som følge af coronapandemien.

Det oplyser lufthavnsoperatøren Dubai Airports i en meddelelse mandag.

I alt var 25,9 millioner rejsende igennem lufthavnen i 2020. Normalt rejser over 86 millioner hvert eneste år til og fra lufthavnen, der er den travleste i Mellemøsten.

Aktiviteten i lufthavnen var især reduceret i begyndelsen af pandemien. Det skyldes, at regeringen i De Forenede Arabiske Emirater indførte flere restriktioner for at få styr på smitten.

I juli genåbnede Dubai så for internationale gæster, men det kommer formentlig til at tage flere år for rejsebranchen at komme sig.

Ikke mindst fordi restriktioner over hele verden stadig rammer den globale rejsesektor hårdt.

Dubai International Airport tog sig i alt af 183.993 flyvninger i 2020. Det er et fald på 51,4 procent i forhold til året før.

Samtidig faldt det gennemsnitlige antal passagerer per fly med 20,3 procent, oplyser lufthavnsoperatøren.

/ritzau/Reuters