DR Congos transportminister vil undersøge sikkerheden i luftrummet, efter at to fly var tæt på at forulykke.

To passagerfly var tidligere på ugen tæt på at flyve ind i hinanden i luftrummet over det centralafrikanske land Den Demokratiske Republik Congo.

Det oplyser landets transportminister lørdag.

- Jeg er kommet i besiddelse af meget alarmerende oplysninger, der viser, at der var høj risiko for en katastrofe i vores lands luftrum, siger ministeren, Cherubin Okende Senga, i et brev, som nyhedsbureauet AFP har set.

Flyene kom fra luftfartsselskaberne Ethiopian Airlines og TAP.

Det ene fly var på vej fra etiopiske Addis Ababa til Windhoek i Namibia, mens det andet var på vej til Lissabon fra Mozambiques hovedstad, Maputo.

Det var angiveligt manglende kommunikation mellem flyene og lufthavnen i Lubumbashi i DR Congo, der var tæt på at forårsage et sammenstød.

På grund af "risikoen for en katastrofe" har ministeren bedt om en undersøgelse af hændelsen og af "hele situationen i luftrummet".

DR Congo ligger centralt i Afrika og har et areal på cirka 2,3 millioner kvadratkilometer. Det er dermed cirka syv gange så stort som Tyskland.

Det er til trods for sine mange ressourcer verdens ottendefattigste land og har været hårdt ramt af konflikter og politiske kriser de seneste 30 år.

For lidt over to år siden styrtede et fly fra Ethiopian Airlines ned, kort efter at det var lettet fra Kenyas hovedstad, Nairobi. 157 mennesker døde.

/ritzau/AFP