Et iransk passagerfly, der mandag skulle lande i den sydvestlige by Bandar-e Mahshahr, ramte ikke landingsbanen, men fløj over den og landede på en boulevard ved lufthavnen - uden at nogen kom noget til. Det rapporterer det statslige tv.

- Ved ankomsten til Mahshahrs lufthavn, landede piloten flyet for sent, så flyet ikke ramte landingsbanen, hedder det i tv-dækningen af episoden, hvor en talsmand for luftfartsmyndighederne udtaler sig.

- Dette var grunden til, at flyet fløj over landingsbanen og landede på en boulevard ved lufthavnen, siger talsmanden Mohammadreza Rezaeia.

McDonnell Douglas flyet, som tilhører det iranske flyselskab Caspian Airlines, kom fra Teherans Mehrabad lufthavn og havde 135 passagerer plus besætning om bord.

- Ingen er kommet noget til, hedder det i rapporten fra det statslige tv.

En journalist fra det statslige tv, som var om bord i maskinen, siger, at flyets bageste hjul knækkede af.

- Vi så hjulet på landingsbanen, siger han.

De iranske luftfartsmyndigheder har indledt en undersøgelse af, hvad der ligger til grund for forløbet.

Et iransk passagerfly ramte mandag morgen forbi landingsbanen i Mashshar Lufthavn. Der var 135 passagerer ombord på flyet, der i stedet endte på kørebanen. Foto: Mohammad Zarei Vis mere Et iransk passagerfly ramte mandag morgen forbi landingsbanen i Mashshar Lufthavn. Der var 135 passagerer ombord på flyet, der i stedet endte på kørebanen. Foto: Mohammad Zarei

Den Islamiske Republik havde planlagt indkøb af nye fly, da amerikanske sanktioner blev ophævet i forbindelse med atomaftalen mellem Teheran og stormagterne i 2015.

Planerne måtte opgives i 2018, da præsident Donald Trump trak USA ud af atomaftalen og genindførte hårde økonomiske sanktioner mod Iran.

/ritzau/AFP