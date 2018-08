Et kinesisk fly nødlandede 17.55 dansk tid i Manila International Airport i Filippinerne, skriver AirLive. Da flyet landede skred det af landingsbanen.

Flyet fløj i ring over Manila i cirka en time, før det blev besluttet, at flyet måtte nødlande. Det tog piloten to forsøg at lande flyet.

Herunder kan du se en video, som er filmet af en passager på flyet

AirLive skriver, at alle passagere er evakueret og i sikkerhed. Ingen af de 165 passagere er såret.

Årsagen til nødlandingen skyldes en løsrevet motor ved vingen i venstre side af flyet.

Airwaiys Magazine har postet et billede af flyet på twitter

På Flightradar24’s twitter-konto er der postet et billede, hvor man kan se, hvordan flyet er cirklet rundt, før det til sidst landede.

Hvorfor flyet nødlandede, ved man endnu ikke, og XiamenaAir, som flyet er ejet af, har endnu ikke delt nogen oplysninger om hændelsen.