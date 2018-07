På mirakuløs vis er ingen omkommet under et flystyrt i Mexico, mens 85 personer er blevet såret.

Mexico City. Et passagerfly med 101 personer om bord er sent tirsdag dansk tid styrtet ned i Mexico. Det oplyser luftfartsselskabet Aeromexico ifølge nyhedsbureauet Reuters.

85 personer er såret, og to af dem er kommet alvorligt til skade.

Men på mirakuløs vis har ingen mistet livet under flystyrtet, oplyser de lokale myndigheder.

Flyet er styrtet ned kort efter afgang fra en lufthavn i byen Durango i staten af samme navn i det nordlige Mexico. Ulykken skete omkring klokken 16 lokal tid.

- Det er bekræftet, at der ikke var nogen dødsfald, skriver Jose Aispuro, der er guvernør i Durango, på Twitter.

Flyet, der havde plads til 100 passagerer, var næsten fyldt op med 97 passagerer og fire besætningsmedlemmer.

Det forulykkede fly er af typen Embraer 190 og skulle fra Durango til Mexico City.

- Det regnede, og der var en storm. Jeg tror, at de forsøgte at afbryde starten, men det var ikke længere muligt, siger guvernør Aispuro til en mexicansk tv-station.

Flyet styrtede derefter ned på en mark tæt på lufthavnen Guadalupe Victoria. Her gik flyet i brand.

Ilden er fortsat ikke under kontrol, og flyet har fået alvorlige skader, oplyser guvernøren.

Han fortæller, at nogle af passagererne i flyet bemærkede en "mærkelig bevægelse" og hørte et højt brag, kort efter at flyet lettede, hvorefter "ulykken skete".

- Mange passagerer formåede at forlade flyet til fods, siger Alejandro Cardoza, som er talsmand for civilforsvaret.

Tv-billeder fra stedet viser, at det forulykkede fly på marken er omgivet af en tyk røg, som rejser sig i en søjle højt over flyet.

På ulykkesstedet er både ambulancer, brandmænd, soldater og Røde Kors til stede, skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge hjemmesiden Planespotters.net er flyet brasiliansk produceret og omkring ti år gammelt, skriver AP.

/ritzau/