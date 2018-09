Et fly er onsdag eftermiddag dansk tid i karantæne i John F. Kennedy-lufthavnen i New York, efter at adskillige er meldt syge ombord.

Ifølge CNN er den amerikanske pendant til Statens Serum Institut, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) til stede for at undersøge, hvad der foregår om bord på flyet.

Flyet fra Emirates landede i New York efter en umiddelbart problemfri flyvning fra Dubai. Ombord var omkring 500 passagerer.

Allerede ved boarding mistænkte en af passagererne, Erin Sykes, at noget var galt.

BREAKING: Emirates flight from Dubai quarantined at JFK after 100 people are coughing with high fever. @SykesStyle is a passenger on board and says some passengers were sick before they even took off @ABC7News pic.twitter.com/WP7Eim4ldh — Caroline Patrickis (@Cpatrickis) 5. september 2018

»Jeg bad stewardessen om en maske, før vi lettede. Men der var ikke nogen ledig,« siger hun fra flyet til CNN.

Ifølge hende var den lange flyvning uden turbulens eller andre, lignende problemer, så forklaringen på de mange syge skal sandsynligvis findes et andet sted, lyder det.

»Det var så åbenlyst, at et stort antal var syge før take-off,« siger hun.

»Folk hostede hele tiden. De havde feber. De skulle aldrig have haft lov til at gå ombord.«

Passagerer ses her forlade flyet. Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere Passagerer ses her forlade flyet. Foto: SOCIAL MEDIA

Anonyme kilder har oplyst til CNN, at op mod 100 passagerer er rapporteret syge. Men ifølge Emirates er der kun tale om ti personer.

Ifølge det amerikanske medies kilder er syv besætningsmedlemmer og fem passagerer kørt til Jamaica Hospital Medical Center i bydelen Queens.

Andre passagerer bliver angiveligt fortsat undersøgt af sundhedsmyndighederne på stedet.

Opdateres...