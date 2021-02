Forestil dig, at du fredag aften sidder med benene oppe, en kop te eller glas rødvin i hånden, mens X Factor kører over skærmen.

Bagved skærmen er udgangen til din have, og dér ser du pludselig et objekt i høj fart efterfulgt af et voldsom lyd.

Du rejser dig, og da du åbner havedøren, kan du se, at der ligger en stor cirkelformet tingest, som ligner enden af en flymotor.

Sådan var situationen for en amerikansk familie lørdag.

Her ses dele fra flyet i det amerikanske villakvarter Foto: BROOMFILED POLICE

Flere amerikanske medier beretter, hvordan et passagerfly – Boeing 777-200 – lettede fra Denver klokken cirka 21 dansk tid med retning mod Honululu, og at det kort tid efter oplevede motorproblemer.

Problemerne blev så alvorlige, at store dele af motoren løsnede sig, og at flyet begyndte at tabe delene, da det fløj over et villakvarter i byen Broomfield.

Flydelene faldt ned i borgeres haver, på en fodboldbane og i en hundekennel, men ingen – hverken i flyet eller på jorden – meldes sårede.

»Det er utroligt, at vi ikke har fået meldinger om nogen skadede,« sagde Rachel Weite, en talskvinde fra politiet, lørdag.

Her ses dele fra flyet i det amerikanske villakvarter Foto: BROOMFIELD POLICE

Her ses dele fra flyet i det amerikanske villakvarter Foto: Michael Ciaglo

Heldigvis lykkedes det flyet at foretage en nødlanding, hvilket blev modtaget med klapsalver fra passagerne.

Alle 231 passagerer kunne derfor blive evakueret.

Undersøgelser skal nu konkludere, hvad der præcis skete med motoren, men flere amerikanske medier beretter gennem passagerer, at der opstod en brand.

På Twitter skriver en anden bruger, at vedkommende hørte en lille eksplosion, inden det så begyndte at gå galt.