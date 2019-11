British Airways-passagerer er torsdag aften blevet holdt tilbage i London Heathrow Airport.

Det er de blevet efter meldinger om 'en episode' på flyvningen fra Budapest.

Fem passagerer bliver tilset af læger, skriver The Mirror.

Baggrunden for dette er endnu ukendt.

Angiveligt kollapsede en kvinde, mens de blev tilbageholdt.

Passagerer har ikke fået nogen grund til, at de blev holdt tilbage, da de landede i lufthavnen ved 20-tiden dansk tid.

Ifølge passagerer var det en nødlanding, der blev foretaget.

Geraldine Fusciardi fortæller til MyLondon, at de blev låst inde i et rum i 40 minutter indtil en kvinde faldt om.

»Fem minutter efter fortalte de os, at det en stor hændelse og fysisk holdt de folk fra at forlade rummet inklusive en kvinde, som havde brug for at gå på toilettet. De lod os alle gå med en svag kommentar om, at det var et teknisk problem på flyet,« lyder det.

Både politiet, ambulancefolk og brandvæsenet har været ude omkring flyet i forbindelse med hændelsen.

Men ingen af parterne har ønsket at kommentere på det.

Opdateres...