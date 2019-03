Passagerer i LaGuardia-lufthavnen i New York var ikke meget for at stige ombord i flyet, hvis de var booket til et fly at typen Boeing 737 MAX 8.

To fly af samme og relativt nye type er styrtet til jorden kun minutter efter starten i løbet af de sidste fem måneder, og samtlige ombordværende er blevet dræbt.

Nogle passagerer på American Airlines flyet fra Miami, gik op til deres stewardesse for at sige, hvor bekymrede de var over situationen. Det fortæller en passager til avisen New York Post.

»Det eneste hun sagde til passageren var, 'hvis du har et sammenstød i din Toyota, så tager du vel ikke alle Toyota'er af vejen?'« husker den 38-årige kvinde ved navn Kate.

Kebebew Legesse, moderen til kabinepersonen Ayantu Girmay, sørger ved scenen for flystyrtet. Foto: BAZ RATNER

Fygten for at stige ombord i flyet er ekstra bemærkelsesværdig, fordi flyet er skabt af verdens største flyproducent, Boeing, hvis hovedkvarter er i netop USA. Men ingen flyselskaber i USA har taget typen ud af programmet siden det seneste flystyrt.

Samtlige 157 ombord på Ethiopias fly mistede livet, da det styrtede til jorden mindre end ti minutter efter starten i Addis Abeba til Nairobi i Kenya i søndags.

Inden da mistede 189 mennesker livet, da en Boeing 737 MAX 8 styrtede i Java-havet seks minutter efter starten i Jakarta den 29. oktober sidste år.

Der er ca. 350 fly af typen Boeing 737 MAX 8 i verden i dag. Norwegian har tirsdag også valgt at lade flyene blive på jorden.

En man holder tre pas frem, som han har fundet blandt vragdelene. Foto: BAZ RATNER

Siden den anden ulykke i søndags har kineserne bedt deres forskellige luftfartsselskaber om at lade flyene stå på jorden. De har i alt 97 fly i selskaberne China Airlines, China Eastern og China Southern.

Ethiopian Airlines har stoppet al flyvning med de fire fly, det har tilbage, og også Indonesien har stoppet flyvningen med MAX 8-flyene.

Luftfartsmyndighederne i Singapore har midlertidigt forbudt dem, skriver CNN.

Der er ingen australske selskaber, der flyver med Boeing 737 MAX 8, men de er foreløbig blevet nægtet at lande i australske lufthavne.

En mand går forbi de mange vragdele. Foto: BAZ RATNER

I Mexico flyver Aeromexico seks fly, og de står alle stille på jorden. Aerolineas Argentinas, Cayman Airways, Comair Airways (i Sydafrika) og Eastar Jet (i Sydkorea) holder også deres fly på jorden.

Boeing har skabt den seneste version af 737 MAX 8-modellen i 2016 som erstatning for de gamle 737'ere og for at konkurrere med Airbus.

For at speede produktionen op har Boeing sat tempoet op i sin produktionshal i Renton i Washington. Den kan i dag producere 52 maskiner om måneden, hvor tallet i 2014 var 42.

Mens der endnu ikke er skabt nogen forbindelse mellem de to ulykker, har mange brugere af de sociale medier givet udtryk for, at der er et problem med Boeing.

En del af flymanualen fra Boeing ligger i græsset, nær det nedstyrtede fly i Etiopien. Foto: BAZ RATNER

»Fuck Boeing... Sæt de dødsfly på jorden,« skrev en person på Twitter.

»Ingen skulle bruge det usikre fly,« skriver en anden og tilføjer:

»Dette spritnye fly er styrtet til jorden to gange nu, i Indonesien og i Etiopien, og mange hundreder er døde. Det er ikke værd at risikere livet for.«