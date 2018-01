Det hænder desværre, at folk kommer op at toppes på flyveture, men det hører til sjældenhederne, at det ligefrem er dem, der har det øverste ansvar for passagerernes sikkerhed, som ryger i totterne på hinanden.

Men det var netop, hvad der skete på et fly med 324 passagerer fra det indiske luftfartsselskab Jet Airways nytårsdag under en tur fra London til Mumbai. Det skriver BBC.

Vidner har ifølge BBC fortalt til indiske medier, at en mandlig pilot under flyveturen slog en kvindelig pilot, hvorefter hun forlod cockpittet grædende. Men andre besætningsmedlemmer overtalte hende til at vende tilbage til cockpittet.

Det gjorde imidlertid kun situationen værre, og pludselig kunne flere af passagererne angiveligt høre mærkelige lyde inde fra cockpittet.

Denne gang var de to piloter endt i en decideret slåskamp på grund af 'en misforståelse' mellem dem. Det bliver ikke nærmere oplyst, hvad denne misforståelse drejede sig om.

Jet Airways har suspenderet de to piloter indtil sagen er blevet undersøgt til bunds. Udover slåskampen skulle de to piloter have forladt cockpittet ubemandet i to tilfælde under turen fra London til Mumbai, hvor flyet - trods alt - landede efter planen.

En talsperson for Jet Airways udtaler, at flyselskabet har 'nultolerance' overfor alle handlinger fra besætningen, som 'kompromitterer sikkerheden'.

'Hos Jet Airways er passagerernes og besætningsmedlemmernes sikkerhed altafgørende,' siger talspersonen.