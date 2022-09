Lyt til artiklen

Passagerer på et fly fra Warszawa til New York fik sig en voldsom forskrækkelse, da de sad i luften for små to uger siden.

Midt under flyvningen gik et vindue nemlig i splinter, hvilket skabte panik blandt flyets passagerer.

Det skriver New York Post.

Flyet, et Boeing 787-8-fly fra Polish Airlines, skulle flyve fra den polske hovedstad til JFK-lufthavnen 20. august, da hændelsen opstod.

Ifølge mediet bad flypersonalet de øvrige passagerer om at finde deres pladser og tage sikkerhedsbælte på.

Efter at have undersøgt vinduet, viste det sig, at der ikke vare fare på færde.

Det var angiveligt en fotokromisk-funktion, som kan mørklægge vinduet, der gik i stykker og forårsagede det, der ved første øjekast kunne se alvorligt ud.

Selve vinduet var derfor fortsat intakt, oplyser en polsk talsmand fra Polish Airlines.

Flyet landede således sikkert i New York, hvor det blev på jorden i de efterfølgende timer, mens man fik udskiftet vinduet.

Derefter fløj flyet planmæssigt retur til Warszawa.