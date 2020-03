Det luksuriøse krydstogtskib Zaandam er forvandlet til et helvede for de hundredvis af amerikanske, australske og britiske passagerer, der er låst inde på deres værelser.

Der er udbrudt coronavirus ombord på krydstogtskibet, der ejes af Holland America Line.

To personer ombord er testet positive for coronavirus, mens mange lider af influenza-agtige symptomer, skriver The Guardian.

Skibets kaptajn, Jan Smith, udtaler ifølge mediet, at fire personer ombord er afgået ved døden.

»Desværre er fire af vores gæster afgået ved døden - en i går aftes, to i går og en for nogle dage siden,« siger han og fortsætter med et oprids af situationen ombord.

»Vi har fortsat både gæster og ansatte, der melder til det medicinske center med symptomer. Situationen bliver mere udfordrende for hver dag, der går.«

Indtil videre har i alt 138 passagerer og ansatte søgt lægebehandling ombord.

Og situationen ser ud til at blive forværret over de kommende dage.

De canadiske passagerer Chris og Anna Joiner beder de canadiske myndigheder om hjælp til at slippe af det smitteramte krydstogtskib Zaandam. Foto: CHRIS JOINER Vis mere De canadiske passagerer Chris og Anna Joiner beder de canadiske myndigheder om hjælp til at slippe af det smitteramte krydstogtskib Zaandam. Foto: CHRIS JOINER

For mens passagererne ombord er isoleret i små værelser, bliver udsigterne til at komme i havn dårligere og dårligere.

Landene i Sydamerika lukker deres havne for skibsfart i forsøget på at mindske smittespredning, og Panama har nægtet krydstogtskibet at sejle gennem Panamakanalen. Dermed er udsigterne til at forsøge at få passagererne i land ved Fort Lauderdale i Florida lange.

Blandt passagererne er det canadiske par Anna Joiner på 59 og hendes eksmand Chris Joiner.

Anna Joiner har pådraget sig en forkølelse, men hun kan ikke blive testet for sine symptomer.

De to har kommunikeret med CBC News over telefonen, og de trygler de canadiske myndigheder om hjælp.

»Vi er ved at miste håbet om nogensinde at komme i land. Vi har brug for, at de canadiske myndigheder hjælper os.«

Der er i alt 1.243 passagerer ombord på Zaandam, der styres af et mandskab på 586 personer.

Zaandam sejlede ud fra Chile 14. marts.