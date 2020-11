Beskeden fra kaptajnen kom efter fire dage.

»Vi beder alle passagerer om at vende tilbage til jeres værelser,« lød det over højttalerne på SeaDream 1.

Med de ord endte det, der kunne være blevet et vendepunkt for en enormt presset krydstogtsindustri, med at blive det stik modsatte. Ifølge NBC var en af passagerne ombord nemlig testet positiv for coronavirus.

Det var første gang, siden coronakrisen brød ud, at et krydstogtsskib ellers fik lov at sejle i Caribien, hvor SeaDream 1 forlod Barbados i lørdags. Skibet havde nået at besøge blandt andet Saint Vincent, Tobago og Grenadierne.

Mediet har talt med krydstogtjournalisten Gene Sloan, der befinder sig på krydstogtsskibet. Her er samtlige passagerer i øjeblikket på tredje døgn i karantæne på skibet, der i øjeblikket ligger stille ved havnen i Bridgetown på Barbados. SeaDream 1 vendte tilbage til udgangspunktet, da meldingen om den positive test kom onsdag.

Her følte en af passagerne sig syg og henvendte sig selv til personalet. Alle skulle samme dag, onsdag, have været testet igen.

»Jeg er lidt bekymret. Jeg har været meget sammen de andre passagerer i løbet af de seneste dage,« siger Gene Sloan til NBC.

Situationen ombord på SeaDream 1 er endnu et hårdt slag mod krydstogtsbranchen, der har været særdeles hårdt ramt af den verdensomspændende coronakrise: Et koncept, hvor folk opholder sig sammen i stort antal på meget lidt plads – isoleret på åbent hav – har virket meget lidt appellerende.

Det hjalp heller ikke på omdømmet, at eksempelvis 'Diamond Princess' under stor opmærksomhed lå i karantæne ud for Japans kyst i februar. Eller da der i august blev udløst corona-alarm på SeaDream 1 i Norge. Ja, såmænd. Det er samme krydstogtskib, der nu igen er kommet i uheldigt fokus på Barbados.

På grund af erfaringerne fra i sommer var der ellers indført en striks coronaprotokol ombord.

Ifølge Gene Sloan skulle alle 53 passagerer på SeaDream 1 testes inden ankomsten til Barbados, og det blev de igen på havnen inden afgang. Ombord blev der konstant sprittet af, mens alle skulle holde afstand til hinanden. Kun øde strande blev besøgt for at undgå kontakt til lokale.

Nu vurdererer journalisten, at skæbnen for SeaDream 1 kan få betydning for hele branchen. Eksempelvis har man i USA siden coronaudbruddet i foråret haft et totalforbud for krydstogtskibe.

»Man kan argumentere for, at sagen ikke er repræsentativ for den store krydstogtsindustri. Det er ikke de store selskaber Royal Caribbean eller Carnival, men det var første gang, at et selskab igen forsøgte at sejle i Caribien, og de kom i problemer,« siger Gene Sloan.