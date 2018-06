Trangen til at ryge overmandede en svensk mand på et SAS-fly fra Stockholm til Malaga.

For et par uger siden tændte han en cigaret ombord på flyet - men det skulle han måske aldrig have gjort. Han er nu blevet mødt med en regning i en størrelsesorden, der kan mærkes, skriver den norske rejseside Flysmart24.

»Han har fået et krav på 170.000 kroner (ca. 135.000 danske kroner, red.), hvilket svarer til de udgifter, SAS havde til hændelsen,« siger informationschef i SAS, Knut Morten Johansen, til TV 2 Norge.

Cigaretskoddet blev kastet i affaldsspanden på flyets toilet, hvor der lå papir.

»Alle kan forestille sig, hvilke konsekvenser en brand ombord på et fly kan have. Og når man har haft et sikkerhedsbrud på et fly, får det ikke lov til at lette igen, før alt er klaret. I dette tilfælde blev en returflyvning aflyst, og 120 passagerer kom ikke hjem den dag,« siger informationschefen.

Flyet måtte igennem en omfattende sikkerhedsklargøring i Malaga med flere aflysninger, hvilket medførte problemer for flytrafikken.