Det 11 etager store krydstogtskib ‘The Westerdam’ er ifølge en ekspert et af beviserne på, at verdenens håndtering af coronavirus er katastrofal.

Det fortæller New York Times og Business Insider.

De over 1.000 passagerer på krydstogtskibet har ligesom flere andre krydstogtskibe været fanget på havet, da de er blevet afvist i fem forskellige internationale havne.

Efter 10 dage i uvished fik skibet endelig lov til at lægge til kaj i Cambodja, hvor premierminister Hun Sen lod dem gå i land.

Det førte til følelsesladet scener, hvor passagerer kastede sig i armene på hinanden og jublede over, at deres liv endelig kunne fortsætte.

På vej fra skibet blev besætningen og passagererne tjekket for smitte med coronavirus ved bl.a. at få taget deres temperatur.

Lige præcis den del er dog ikke blevet udført grundigt nok, for nu er en 83-årig amerikansk kvinde blevet testet positiv for den farlige virus.

Det gjorde hun i Kuala Lumpur, der er Malaysias hovedstad.

Og hvad så med resten af passagererne, der potentielt kan være smittet?

De er spredt fra alle vinde i over tre kontinenter - og mens det er svært at udpege, hvor passagererne præcis befinder sig, så var der passagerer fra USA, Holland og Australien.

Det har fået William Schaffner, infektions- og smittespecialist på Vanderbilt University Medical Center, til at kritisere myndigheders håndtering af virussen.

»Vi forventede fejl (i forbindelse med coronavirussen, red.), men jeg er nødt til at sige, at jeg forventede ikke, de ville være i den her størrelsesorden.«

Siden skrækhistorierne om de mange coronavirus-smittede passagerer på ‘Diamond Princess’ blev fortalt, har mange andre krydstogtskibe haft svært ved at få tilladelse til at lægge til kaj.

Passagererne på ‘The Westerdam’ vil blive kontaktet af deres lokale sygehusvæsen.

Antallet af smittede med coronavirus har på verdensplan rundet 70.000.

Sundhedsstyrelsen melder, at smittefaren er meget lav herhjemme, og at der endnu ikke er nogen smittede i Danmark.