Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En passager med begrænset mobilitet er død i Gatwick Lufthavn efter at have forladt et EasyJet fly.

En talsperson fra Gatwick Lufthavn sagde ifølge BBC, at personalet på det tidspunkt hjalp med at få tre passagerer med begrænset mobilitet af flyet, inklusive mandens partner.

Men manden besluttede at forlade EasyJet-flyet på egen hånd i stedet for at vente på, at personalet kom tilbage og hjalp ham.

Det endte desværre med, at han faldt, mens han var på vej op ad en rulletrappe. Han var gået fra landingsbanen og ville op til en bro, der førte til terminalen.

Flyselskabet bekræftede onsdag mandens død.

Da manden faldt skyndte noget personale fra EasyJet sig over til ham og forsøgte at redde ham, mens de tilkaldte lægehjælp.

Passageren døde senere af sine kvæstelser.

Talspersonen fra lufthavnen oplyser, at man er ved at undersøge, hvad der helt præcis er sket.

»Personalemangel var ikke en faktor i ulykken,« slår han fast.