Tirsdag morgen måtte et Norwegian-fly fra Oslo mod Tirana vende om.

Det skete, kort efter at passagererne havde hørt et kæmpe brag.

Det skriver VG.

»Vi hørte et kæmpe brag, der lød som en metallyd. Vi fortsatte med at flyve, men det virkede som om, flyet raslede, som om der var turbulens. Lidt efter blev det annonceret, at vi havde mistet nogle dele og måtte returnere til Oslo,« siger flypassageren ved navn Jean-Yves Gallardo til det norske medie.

Ifølge Gallardo blev flere passagerer skræmt af hændelsen.

Andre passagerer oplyser til VG, at de så flammer komme ud af den ene af flyets motorer.

Norwegian bekræfter, at flyet måtte vende om.

Det norske flyselskabs pressekontakt fortæller til VG, at flyet måtte returnere til Oslos lufthavn på grund af 'tekniske problemer' og tilføjer, at det var et problem med den ene motor.

Om flyet tabte flydele, eller om der kom ild ud af en af motorerne, kan pressekontakten ikke bekræfte.

Det var Norwegian-flyet NOZ1934 med afgang fra Oslos lufthavn tirsdag klokken 07.00, som måtte returnere kort efter afgang.

Flyet landede i Oslo uden problemer, og ingen kom noget til.