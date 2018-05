En taxichauffør i Hong Kong er nu mistænkt for at have stjålet 1,1 million lokale dollar (878.000 danske kroner), som en kunde havde efterladt på bagsædet.

Ejeren af de mange penge lod sin taske ligge tilbage, efter hun havde taget en taxi hjem søndag. Der skriver avisen Ming Pao.

Chaufføren, som kun bliver identificeret med sit efternavn, Tang, fandt de frem til via det callcenter, som kvinden havde brugt, da hun bestilte taxituren.

Det første forklaring Tang kom med, var at han ikke havde bemærket pengene, og han forslog, at en anden passager den nat, måtte have stjålet dem, skriver channelnewsasia.

Men senere blev hele beløbet fundet i Tangs hus, ifølge Ming Pao.

Hong Kongs Politi var ikke længe om at tage affære: Mandag blev Tang arresteret. Han mistænkes for tyveri og for at lyve for politiet.

Det er for øvrigt ikke første gang, at kolde kontanter har vakt opsigt blandt Hong Kongs bilister:

I 2014 blev over to millioner amerikanske dollar tabt af en bil på en motorvej. Det gav trafikkaos da chauffører og forbipasserende forsøgte at få fingre i sedlerne.