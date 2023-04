Der er intet spor efter en passager, der røg over bord fra et krydstogtskib natten til onsdag.

Den amerikanske kystvagt meddeler, at de modtog en melding om, at passageren var røget over bord sent tirsdag aften.

Uheldet skete omkring 800 kilometer syd for Big Island, der er en ø, der er del af den amerikanske delstat Hawaii. Krydstogtskibet var i gang med en tur fra Australien til Hawaii.

Ifølge CNN blev skibet i området i over to timer, hvor de søgte efter passageren med projektører og smed seks redningskranse i vandet, i håb om at samle passageren op. Da det ikke lykkedes, sejlede skibet videre mod sin destination.

Onsdag brugte en helikopter fra den amerikanske kystvagt seks timer i området, hvor den undersøgte området for livstegn, men altså uden held.

Kystvagten har meldt ud, at helikopteren ville fortsætte eftersøgningen, når solen stod op torsdag.

En passager fortæller til mediet, at hun lå i sin kahyt, da de hørte kaldet 'Oscar, Oscar, Oscar', der er skibets kode for 'mand over bord'.

»Der var lys – du ved – store lys, der lyste på havet,« fortæller kvinden til CNN.

I megaskibets 'bioniske bar' kan man få drinks, der er mixet af robotarme. Vis mere I megaskibets 'bioniske bar' kan man få drinks, der er mixet af robotarme.

Krydstogtskibet, der hedder 'Quantum of the Seas', var verdens tredjestørste krydstogtskib, da det blev søsat i 2014. Skibet er næsten 350 meter langt og kan transportere næsten 5.000 gæster.

Da det blev søsat, blev det markedsført som 'verdens klogeste krydstogtskib', hvor man blandt andet fremhævede, at skibet har robotter, der mixer drinks i en af de 11 barer, der kan besøges på skibet.