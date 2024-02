En både voldsom og dramatisk hændelse fandt i sidste uge sted på et fly fra Lufthansa.

Flyet var på vej fra Thailand til Tyskland, da en passager pludselig fik det dårligt og døde.

Vidner ombord på flyet fortæller til avisen Blick, at den 62-årige tyske mand allerede var dårlig ved afgangen fra Bangkok.

Ægteparret Karin og Martin Missfelder sad lige bag manden, og kort før take-off bemærkede de, at han havde koldsved og problemer med at trække vejret.

Mandens hustru forklarede, at de nær var kommet for sent til flyet, og at det var løbeturen gennem lufthavnen, der havde gjort, at han havde fået det skidt.

Da flyet var i luften, fik tyskeren det dog betydeligt værre, og over højttaleren efterlyste kaptajnen en læge.

En ung polsk kvinde meldte sig og forsøgte at hjælpe, men pludselig væltede blodet ud af mandens næse og mund.

»Det var absolut rædselsfuldt. Alle skreg. De gav han lidt kamillete, men da spyttede han allerede blod i den pose, hans kone ramt til ham,« siger Martin Missfelder til avisen.

Han vurderer, at den tyske mand mistede flere liter blod.

Stewardesserne forsøgte at genoplive manden.

»Det varede omkring en halv time, selvom det stod klart, at manden ikke længere var i live. Der var dødstille ombord,« fortæller Karin Missfelder.

Kaptajnen orienterede passagererne om, at manden desværre var død, og at flyet derfor blev nødt til at flyve tilbage til Bangkok.

Lufthansa bekræfter hændelsen over for den britisk avis The Mirror.

En talsmand for luftfartsselskabet bekræfter episoden og roser besætningen for at gøre, hvad de kunne.

»Vores tanker går til de pårørende til den afdøde passager. Vi beklager også ulejligheden for passagererne på denne flyvning.