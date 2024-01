Hvad der kan virke som en ubetydelig detalje er endt med at frarøve en britisk familie deres nytårsferie.

Da 19-årige Jake Burton skulle på sin første ferie sammen med sine forældre, skete det, der ikke må ske.

I lufthavnen fik han besked på, at han ikke kunne få lov til at komme ombord på flyet.

Det fortæller familien til det britiske medie The Sun.

Ifølge Jake Burtons forældre var det hans pas, der var årsag til den ødelagte ferie.

Det var dog ikke, fordi han havde glemt at tage passet med i lufthavnen, at han ikke fik lov til at komme ombord.

Derimod skyldtes det ifølge forældrene en flænge på omkring en centimeter i passet.

Ifølge forældrene var det flængen i bunden af passet, der var årsag til at 19-årige Jake Burton ikke måtte komme ombord på flyet. Foto: Facebook Vis mere Ifølge forældrene var det flængen i bunden af passet, der var årsag til at 19-årige Jake Burton ikke måtte komme ombord på flyet. Foto: Facebook

Lige før familien skulle boarde flyet, fik de besked fra luftfartsselskabet Ryanair om. at Jake Burton ikke måtte komme om bord på grund af det ødelagte pas.

Forældrene havde stadig lov til at komme på flyet, men ønskede ikke at efterlade deres søn, som ifølge The Sun er 'knust' over episoden, og som ikke har forladt sit værelse siden den mislykkede tur i lufthavnen.

Derfor er hele ferien gået i vasken, og familien har mistet de 1000 britiske pund, som de havde brugt på turen – omkring 8500 kroner.

Til The Sun beskriver moderen episoden som 'hjerteskærende'.

»Det ville have været én ting, hvis han var blevet afvist ved den første lejlighed. Men når man når hele vejen til gaten, begynder man at komme i feriestemning, og det er bare forfærdeligt. Den værste del var, at den her kvinde ikke engang ville kigge ham i øjnene, da hun afviste os. Vi blev ført ud af lufthavnen. Det var bare forfærdeligt,« siger hun.

Forældrene regner ikke med, at de kan få pengene tilbage for deres egne flybilletter, men håber på at de kan få refunderet pengene for Jake Burtons flybillet.

Moderen fortæller, at hun nu frygter, at han vil være afskrækket fra at flyve resten af sit liv.

I en kommentar til The Sun oplyser Ryanair, at »passageren retteligt blev nægtet at flyve fra East Midlands til Alicante, da hans pas var skadet, og derfor ikke var godkendt til rejse.«