Skal du på kør-selv-ferie i din sommerferie, bør du måske lette foden lidt fra speederen. Taksterne for fart- og miljøbøder er nemlig skruet i vejret i Europa. Det skriver Borsen.dk.

Særligt ferielande som Frankrig og Italien har skruet kraftigt op for priserne. Her koster det henholdsvis 135 og 170 euro, hvis man kører mere end 20 km/t mere end det tilladte.

Overstiger man med 50 km/t, begynder bødetaksterne i Italien ved 530 euro og 1500 euro (11.500 kr.) i Frankrig. Ifølge FDM er det også værd at bemærke, at fartgrænsen på større franske landeveje sænkes fra 90 til 80 km/t fra 1. juli 2018.

Kommer man så langt, at man har fået en bøde, er det dog muligt at få rabat. I Spanien er der 50 pct. rabat, hvis man betaler på stedet eller inden 20 dage. I Italien er rabatten 30 pct. ved afregning inden for fem dage, og i Frankrig slipper man med minimumstaksterne for en række forseelser, hvis man betaler på stedet eller inden for 15 dage.



Den lokale politimyndighed i udlandet søger for at sende bøden til politiet i Danmark. Læs mere om taksterne på FDM her.