Bruger du meget tid i sommervarmen med en øl eller en sodavand i hånden, så skal du passe godt på.

Det er nemlig ikke helt ufarligt at drikke af dåser og flasker, når man opholder sig udendørs i sommerhalvåret. For du er ikke den eneste, der holder af de søde drikke.

»Hvis hvepsen stikker i halsen, kan du i værste fald blive kvalt af reaktionen,« lyder det fra Stein Norstein, afdelingsleder hos Anticimex, der bekæmper skadedyr i Norden.

Han har talt med Dagbladet, der også har talt med landets astma- og allergiforening. Her kan man fortælle, at det særligt for folk med allergi for hvepse- og bistik kan ende fatalt, hvis man bliver stukket.

Hvis du aldrig er blevet stukket af en hveps, kan du i teorien have en allergi over for hvepse- og bistik uden selv at være opmærksom på det, oplyser kommunikations- og marketingchef i foreningen, Hogne Skogesal.

Samtidig bør man reagere, hvis man oplever voldsomme bivirkninger ved et stik. Et lægebesøg vil være en god idé.

Her kan man nemlig blive ordineret medicin, der kan afhjælpe den allergiske reaktion, hvis man bliver stukket.

Det kan – sammen med at drikke af dåser og flasker – også være en gode idé, at man holder godt øje med de søde sager, man spiser i det fri. I det hele taget skal alt helst inspiceres grundigt, før man putter det i munden.

Til sidst råder foreningen til, at man ikke har alt for farverigt tøj på. Særligt blomstret tøj bliver bier og hvepse tiltrukket af. De tror simpelthen, at det er rigtige blomster, du går rundt med.