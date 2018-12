May har angiveligt fortalt konservative parlamentsmedlemmer, at hun ikke er partiets leder ved næste valg.

Den britiske premierminister, Theresa May, kommer ikke til at stå i spidsen for det konservative regeringsparti ved næste parlamentsvalg.

Det oplyser konservative parlamentsmedlemmer, som onsdag aften deltager i et møde med May.

På mødet gør hun det klart, "at når hun har leveret et ordentligt brexit, vil hun gå af og lade en ny leder blive valgt, som skal stå i spidsen for den genforening og fornyelse, vi har brug for", skriver det konservative parlamentsmedlem George Freeman på Twitter.

Et andet parlamentsmedlem oplyser til nyhedsbureauet AFP, at May vil træde tilbage inden det valg, der efter planen skal finde sted i 2022.

Mødet kommer umiddelbart inden, at de 317 konservative parlamentsmedlemmer stemmer om, hvorvidt de stadig har tillid til May som leder.

En optælling, som nyhedsbureauet Reuters har foretaget onsdag aften, viser, at næsten 200 konservative partimedlemmer offentligt har sagt, at de har tiltro til May.

Den britiske premierminister skal have opbakning fra et flertal af de konservative parlamentarikere, det vil sige, mindst 159, for at blive siddende i Downing Street 10.

Afstemningen er hemmelig.

På mødet med de konservative parlamentsmedlemmer inden tillidsafstemningen gør May det klart, at hun ikke vil udskrive nyvalg.

- Hendes indledende bemærkning var: "Jeg holder ikke nyvalg", siger Alec Shelbrooke, et af de parlamentsmedlemmer, der var til stede ved mødet, til Reuters.

Flere af de kilder, der deltog på mødet med May og de konservative parlamentsmedlemmer, siger også, at premierministeren understregede, at brexit må gennemføres til tiden.

Mødet i det konservative parti gik i gang klokken 18 dansk tid og var omkring 45 minutter senere stadig i gang, rapporterer BBC.

Tillidsafstemningen i det konservative parti er gået i gang klokken 19 dansk tid og fortsætter til klokken 21. Resultatet ventes offentliggjort omkring en time senere.

/ritzau/