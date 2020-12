Adam Kinzinger er republikansk medlem af Kongressen, men han har fået nok af Donald Trumps udmeldinger.

»Åh Gud, du vil brænde alt ned til grunden, fordi du ikke kan tåle at tabe. Der er ingen beviser – ikke andet end raserianfald og skøre konspirationsteorier,« lyder det fra ham.

Det er på Twitter, Kinzinger giver udtryk for sin afsky over, at den siddende præsident stadig forsøger at omgøre det valg, der i november blev vundet af demokraten Joe Biden.

Dermed er Adam Kinzinger endnu en af flere og flere republikanske politikere, der åbenlyst taler imod partiets spydspids, Donald Trump – som bliver ved med at bruge eksempelvis Twitter til at udbrede påstandene om valgsvindel.

Donald Trump har kun få uger tilbage som amerikansk præsident. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Selvom myndighederne har kaldt præsidentvalget et af de sikreste nogensinde, og Trump-søgsmål på stribe er blevet afvist i retssalene.

Senest har Donald Trump på Twitter gentaget sine udmeldinger om, at der uretmæssigt blev proppet store mængder stemmesedler med kryds ud for Joe Biden i stemmeboksene, hvilket afgjorde de afgørende svingstater.

»Retssalene er dårlige. FBI og Justitsministeriet har ikke gjort deres arbejde, og det amerikanske valgsystem ligner noget fra et uland,« har Donald Trump tweetet fra sin juleferie på sit resort Mar-a-Lago i det eksklusive Palm Beach ved Miami (hvor naboerne i øvrigt også er ret trætte af ham).

Det er det tweet, som Adam Kinzinger har reageret på. Og på de opfordringer, Donald Trump er kommet med til republikanske kongresmedlemmer om at protestere, når de 6. januar formelt skal godkende valgmandskollegiets stemmeafgivelse, hvor Joe Biden fik 306 stemmer mod Donald Trumps 232.

»Al den snak om 6. januar fra Donald Trump og andre svindlere handler kun om én ting: De skal samle penge ind og få flere følgere ved at skyde skylden på alle andre, vel vidende, at de ikke kan gøre noget som helst. Det er trist, og det er et fupnummer,« lyder det på Twitter fra Adam Kinzinger, der sidder i Repræsentanternes Hus.

Imens holder Donald Trump og familien altså jule- og golfferie i Florida, hvor præsidenten har gjort sig bemærket ved at nægte at skrive under på den seneste coronahjælpepakke til nødstedte amerikanere. Her har han krævet, at den direkte økonomiske hjælp bliver hævet fra 600 til 2.000 dollar pr. voksen.

Pudsigt nok er den republikanske gruppe i Kongressen ellers gået imod kravet om præcis det samme fra den demokratiske fløj.

Efter planen skal Joe Biden 20. januar officielt indsættes som USAs 46. præsident.