Juraprofessor Giuseppe Conte vil være den rette til at lede Italiens regering, mener Femstjernebevægelsen.

Rom. En juraprofessor uden politisk erfaring skal lede Italiens regering.

Det ønsker vinderne af parlamentsvalget i marts, som mandag har meddelt præsident Sergio Mattarella, at de nominerer Giuseppe Conte som premierminister.

- Vi har over for republikkens præsident nævnt navnet Giuseppe Conte, siger Femstjernebevægelsens leder, Luigi Di Maio, til partiets officielle blog.

Præsidenten er ikke tvunget til at acceptere ønsket fra partierne, og han kan bede dem præsentere en ny kandidat.

En ny italiensk regering kan tages i ed i løbet af den kommende uge, efter at navnet på en premierminister, som der har været forhandlet om den seneste tid, er faldet på plads.

Conte har aldrig været valgt ved et parlamentsvalg i Italien. Han har haft tilknytning til Femstjernebevægelsen, og han blev af partiet ført frem i forbindelse med valget i marts.

Dengang lovede han ifølge nyhedsbureauet Reuters at rydde op i Italiens bureaukrati.

- Først skal vi i vid udstrækning ophæve ubrugelige love, har Conte sagt.

Han arbejder i øjeblikket som underviser i persondatalovgivning på et universitet i Firenze.

Giuseppe Conte er et stort set ubeskrevet blad i den brede offentlighed i EU-landet.

- Hvem har nogensinde hørt om ham, spørger en ismand ved navn Carlo Arrighi i Rom ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det havde været bedre, hvis de havde valgt en person, som var valgt af folket, siger Arrighi.

Italien har været i politisk dødvande siden parlamentsvalget 4. marts.

Fredag bekræftede højrefløjspartiet Ligaen og protestpartiet Femstjernebevægelsen, at de var nået til enighed om et regeringsgrundlag.

Disse to partier fik størst opbakning ved valget for over to måneder siden.

91 procent af medlemmerne af Ligaen har stemt for forslaget om en regeringskoalition med Femstjernebevægelsen. Det oplyste Ligaen søndag aften.

Femstjernebevægelsens medlemmer stemte om aftalen fredag. De sagde ligeledes ja til den.

/ritzau/