Regeringsprogram mellem Femstjernebevægelsen og Ligaen er klar, men der mangler stadig en premierminister.

Rom. De italienske partier Femstjernebevægelsen og det stærkt højreorienterede parti Ligaen skriver i et fælles program - som oplæg til at danne regering, at sanktioner mod Rusland skal ophæves staks.

De ønsker også, at den økonomiske politik i EU lægges om, herunder ret til budgetoverskridelser.

Men der står intet om en folkeafstemning om eurodeltagelse, skriver Reuters. Det har begge parter ellers tidligere talt for.

Men de to partier, der har flertal i parlamentet, mangler stadig at beslutte sig for, hvem der skal stå i spidsen for en regering.

