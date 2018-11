Afsatte partier i Sri Lanka beder højesteret om at gribe ind over for landets præsident midt i politisk krise.

Politikere i Sri Lanka udfordrer præsident Maithripala Sirisenas beslutning fra den 26. oktober om at suspendere landets parlament.

Tre af de største partier i Sri Lanka har mandag anmodet landets højesteret om at genindsætte den lovgivende forsamling.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Sri Lanka har siden slutningen af oktober været i en alvorlig politisk krise, efter at landets præsident fyrede premierminister Ranil Wickremesinghe og hans regering.

De tre partier havde før krisen tilsammen det absolutte flertal i parlamentet. De kalder opløsningen af parlamentet for ulovligt politisk spil.

Præsidenten har indsat sin egen kontroversielle kandidat til posten som premierminister.

Valget faldt på Mahinda Rajapakse, der er tidligere regeringschef og blev berygtet under offensiven mod tamilske oprørere. Borgerkrigen frem til 2011 kostede titusinder af civile livet.

Rajapakse er siden blev beskyldt af FN og internationale organisationer for krigsforbrydelser.

Samtidig med fyringen af den tidligere premierminister valgte præsidenten at suspendere parlamentet frem til den 16. november. Tilsyneladende for at samle et flertal bag sin nyindsatte premierminister.

Fredag blev det kriseramte parlament midlertidig genindkaldt. Her måtte Rajapakse erkende, at han ikke kunne samle et flertal bag sig til at danne regering.

Blot få minutter efter meldingen besluttede præsident Maithripala Sirisena at udskrive valg, som skal afholdes 5. januar.

Forholdet mellem præsidenten og den afsatte premierminister har gennem længere tid været anstrengt.

Præsidenten har modsat sig flere af de økonomiske reformer, som Wickremesinghe har fremlagt. Præsidenten har også været vred over de undersøgelser, der er sat i gang mod militærfolk.

Wickremesinghe har nægtet at træde tilbage og hævder fortsat at have et flertal bag sig.

/ritzau/