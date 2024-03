Løsgængere med bånd til fængslede Imran Khan blev valgets største gruppen, men fire partier går uden om dem.

Pakistans tidligere premierminister Shehbaz Sharif ser ud til at kunne genindtage posten.

Hans parti, Pakistans Muslimske Liga-Nawaz (PML-N), er nået til enighed med Pakistansk Folkeparti (PPP) om at danne en ny koalitionsregering.

Det meddeler de to partier tirsdag ifølge Reuters.

Sidste uges parlamentsvalg i Pakistan gav ikke noget parti et eget flertal.

De to store partier går nu sammen med to mindre partier om at danne den næste regering.

Og Sharif føler sig overbevist om, at han vil blive godkendt af parlamentet.

- De partier, der er til stede her, udgør næsten to tredjedele af det parlament, der er valgt, siger han ifølge AFP på et pressemøde med PPP og to andre partier.

Shehbaz Sharif er lillebror til en anden tidligere pakistansk premierminister, Nawaz Sharif.

Løsgængere, der overvejende støttes af den tidligere premierminister Imran Khan, vandt 92 ud af parlamentets 264 mandater ved sidste uges valg.

Dermed fik løsgængerne flere mandater end PML-N, der fik 80 mandater. PPP fik 54.

Både Imran Khan og Sharif-brødrene har udråbt sig selv som vindere af valget. Men ingen af dem kunne umiddelbart mønstre opbakning fra de 169 mandater, som kræves for, at en premierministerkandidat kan erklæres som vinder.

Imran Khan stillede egentlig ikke op til valget. Det gjorde hans parti, Pakistan Tehreek-e-Insaf, heller ikke. Både Khan og partiet blev udelukket fra valget.

Khan sidder i fængsel. Han er inden for den seneste tid blevet idømt flere lange fængselsstraffe - blandt andet for at lække statshemmeligheder.

Hans støtter valgte at omgå udelukkelsen af Imran Khan og hans parti ved at stille op som løsgængere.

/ritzau/