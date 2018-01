Ellen Johnson Sirleaf, der er Liberias afgående præsident, har tidligere modtaget Nobels fredspris.

Monrovia. Liberias afgående præsident og tidligere modtager af Nobels fredspris, Ellen Johnson Sirleaf, er blevet ekskluderet fra sit parti, Unity Party.

Det oplyser partiet i en udtalelse ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AP.

Johnson Sirleaf bliver smidt på porten, efter at partiets kandidat, vicepræsident Joseph Boakai, tabte præsidentvalget i december.

I stedet løb den tidligere fodboldstjerne George Weah med sejren.

I udtalelsen skriver Unity Party, at Johnson Sirleaf har brudt flere regler. Blandt andet henviser udtalelsen til reglen om, at præsidenten skulle støtte partiets kandidat under valget. Den har Johnson Sirleaf angiveligt brudt.

Den afgående præsidents pressesekretær, Jerolinmek Piah, oplyser til AP, at præsidenten vil udtale sig senere.

/ritzau/