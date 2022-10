Lyt til artiklen

Der må snart skulle sættes et seriøst antal arbejdsmiljøkonsulenter ind.

Arbejdsmiljøet i Det Konservative Parti i Storbritannien rammer dagligt et nyt bundniveau, fornemmer man udefra.

Og onsdag skete det nok engang.

Premierminister Liz Truss er presset op i en krog, og onsdag forlod hendes indenrigsminister, Suella Braverman, posten efter seks uger for at have sendt officielle dokumenter fra sin private e-mail. Og langede lige ud efter Liz Truss på vej ud af døren.

Ind kom i stedet Grant Shapps, som Liz Truss fyrede som transportminister for – ja – bare seks uger siden.

Og så var der ballade over en afstemning om fracking.

Den begivenhedsrige dag fik bægeret til at flyde over for flere konservative parlamentsmedlemmer. Mest bemærkelsesværdigt i et interview på BBC med det mangeårige medlem Charles Walker, der simpelthen bare ikke gider mere.

»Det her er simpelthen en skandale. Som et konservativt parlamentsmedlem, der aldrig har været minister, der bare har lavet sit arbejde, er jeg rasende,« lød det fra Charles Walker.

Men han var slet ikke færdig her.

Langt fra.

»For at være helt ærlig, hele det her spektakel er utilgiveligt. Det er en ynkelig refleksion af Det Konservative Parti på alle niveauer.«

»Og jeg burde virkelig ikke sige dette, men jeg håber, at alle de mennesker, der gjorde Liz Truss til premierminister, jeg håber, det var det værd. Jeg håber, det var værd at sidde ved regeringsbordet, for den skade, de har gjort mod vores parti, er ekstraordinær.«

Liz Truss tog over for Boris Johnson for omkring seks uger siden, og der har siden været mildest talt høj bølgegang i partiet. Hendes finansminister Kwasi Kwarteng blev ofret for bare seks dage siden, og det valgprogram, Liz Truss blev valgt på, er lagt i graven.

Ind som finansminister er Jeremy Hunt kommet, og han tonede frem på skærmen forleden på en måde, der fik folk til at joke om militærkup.

Men tilbage til Charles Walker, der stadig ikke var færdig med at være rødglødende.

»Jeg har fået nok. Jeg har fået nok af talentløse mennesker, der stemmer – ikke for nationens bedste, men fordi det er i deres egen personlige interesse,« siger han.

Han forklarer, at han taler for hundrede af parlamentsmedlemmer, der nu frygter for deres situation med udsigten til at miste deres job.

»Jeg forlader parlamentet frivilligt ved næste valg. Men hvis ikke, vi snart tager os sammen og opfører os som voksne, så er jeg bange for, at flere hundrede af mine kolleger – måske 200 – forlader parlamentet ufrivilligt.«

»Og det er hvad, jeg vil sige. Tålmodigheden er løbet ud.«

På Twitter tweetede en af hans kolleger efterfølgende:

»I aften er vi alle Charles Walker.«