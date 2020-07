Der skal følge krav med udbetaling af penge fra fond. EU-Parlament kræver mekanisme for at sikre retsstaten.

Der er ingen tid at spilde for EU's stats- og regeringschefer, når de fredag og lørdag forhandler om EU's næste langsigtede budget og en stor genopretningsfond, mener EU-Parlamentets formand, David Sassoli.

Men der skal følge krav med pengene, hvis EU-lande vil have udbetalt penge fra fonden, siger Sassoli.

- Vores værdier skal være reflekteret i arbejdet med genopretningen. Europa er holdt sammen af fælles værdier. Lad os ikke reducere EU til en hæveautomat, siger han.

EU-Parlamentet deltager ikke i EU-landenes forhandlinger om det næste langsigtede budget og genopretningsfonden.

Men i sidste ende er det EU-Parlamentet, som blåstempler den aftale, EU's stats- og regeringschefer er blevet enige om.

Her er et af EU-Parlamentets store krav til en aftale, at der skal laves en mekanisme, som sikrer, at retsstatsprincippet overholdes i medlemslande, for at de kan få udbetalt penge fra fonden.

- Parlamentet lægger stor vægt på god forvaltning af fælles ressourcer og samtidig respekterer principperne for retsstatsprincippet.

- Solidaritet og fordelene ved det indre marked går hånd i hånd med respekt for vores værdier, siger Sassoli.

Diskussionen om, at retsstatsprincippet skal overholdes, for at penge kan udbetales, er en del af forhandlingerne om budget og fond.

Men det er fortsat uklart, hvordan en mekanisme kan se ud. David Sassoli understreger dog, at EU-Parlamentet ikke godkender et budget, der ikke sikrer retsstaten.

Topmødet fredag og lørdag skal gerne ende med en aftale og er yderst vigtig for at sikre Europas fremtid, mener Sassoli.

- Jeg har gjort det klart, at jeg mener, stats- og regeringscheferne har et stort ansvar denne gang. Vi har ikke råd til at udsætte en aftale. Enhver udsættelse kan føre til mere usikkerhed.

- Prognoserne er meget negative. Derfor er det vigtigt, vi får en aftale, siger Sassoli.

/ritzau/