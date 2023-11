De norske politikere hundefryser.

Da energikrisen ramte Europa sidste vinter, valgte medlemmerne af det norske parlament Stortinget at gå forrest og skrue indetemperaturen ned til 19 grader i den over 150 år gamle bygning.

Men hvad politikerne har sparet på energiregningen, har kostet dem på andre måder.

Det skriver Dagbladet.

Sidste år lagde et stort antal af de norske politikere sig syge med forkølelse, og der bliver også målt meget lave temperaturer rundt omkring på kontorerne i Stortinget.

'Søndag aften var der 15,5 grader og efter flere dage med lave temperaturer på kontoret, så endte i dag med halstabletter, paracetamol og lommetørklæder,' skrev politikeren Dagfinn Henrik Olesen fra Fremskrittspartiet på Facebook sidste vinter.

Med efterårets vejr er diskussionen om de lave temperaturer igen blusset op, og det er ikke kun kontorerne, som er kolde.

Selve Stortingssalen, hvor de norske politikere skal diskutere og stemme om lovforslag, bliver ifølge flere af politikerne frygtelig kold i løbet af vinteren.

Vinterens komme var derfor også et punkt for Stortingets brugerråd, som blandt andet holder øje med arbejdsmiljøet. Nu skal termostaten have en justering, må man forstå.

'Baseret på erfaringer fra sidste vinter udtrykker brugerrådet bekymring for, at vi kan gå er ny vinter i møde med meget kolde kontorer. Vigtigt at finde en god balance mellem miljøtiltag og arbejdsmiljøhensyn,' står der i et mødereferat fra brugerrådet.