Fjerde gang er lykkens gang for Boris Johnson. Storbritannien skal med stor sandsynlighed til valg 12 december 2019.

Tirsdag aften indledte parlamentets medlemmer i Underhuset en sidste behandling af forslaget om et snarligt valg.

Her blev forslaget om, at Storbritannien skal til valg 12. december, vedtaget.

20 stemte imod forslaget, mens 483 stemte for. Det gav et overbevisende flertal for forslaget med 418 stemmer.

Storbritannien skal derfor til valg, hvis forslaget også går igennem parlamentets andet kammer, Overhuset, der dog kan komme med ændringsforslag.

Tidligere på dagen forkastede parlamentet et forslag fra en del af oppositiongruppen, der gik på parlamentsvalg 9. december. Regeringen havde foreslået datoen 12. december. Hvis det bliver en realitet, vil det være første gang siden 1923, at landet går til valg i december.

Hvis Overhuset godkender forslaget om valg, bliver parlamentet opløst næste onsdag, hvilket giver partierne fem uger til at føre en kampagne.

Det er en stor sejr for Boris Johnson, der længe har ønsket at få et nyt parlamentsvalg, der kan ændre magtbalancen i Underhuset, så brexit kan blive gennemført.

Utvivlsomt vil valget derfor også blive et brexit-valg.

En meningsmåling fra 25. oktober viser ifølge BBC, at 36 procent af briterne vil stemme på de konservative, mens blot 24 procent vil stemme Labour. 18 procent vil stemme på brexitmodstanderne fra liberaldemokraterne, mens 11 procent omvendt vil stemme på brexitpartiet.

»Sådan som det ser ud, lader det til, at Boris Johnson vil stå styrket efter et valg, så på den måde er chancerne (for at han kan finde flertal for sin aftale, red) gode, men det kan blive helt det samme igen. Man får nok ikke et alternativt flertal, hvor Labour vil sidde på regeringsmagten,« siger Henrik Larsen, der er professor MSO på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

