Der var ikke opbakning til valg den 12. december ved afstemning om Johnson-regeringens valgdato.

Ved en afstemning om regeringens forslag om et valg den 12. december har den konservative regering ikke fået det nødvendige flertal i det britiske parlament.

299 stemte mandag aften for forslaget, mens 70 medlemmer stemte imod. Der skulle have været totredjedels flertal på mindst 434 stemmer, for at forslaget kunne gå igennem.

Alle medlemmer af oppositionspartiet Labour havde fået besked på at undlade at stemme ved mandagens afstemning.

Den britiske regering vil dog fremlægge et nyt forslag om valg, der bliver fremsat som et ændringsforslag. Det betyder, at det kan vedtages med simpelt flertal.

SNP og Liberaldemokraterne har 54 stemmer tilsammen, og sammen med de 287 konservative stemmer vil der i princippet være nok til at få udskrevet et valg, hvis ændringsforslaget bliver vedtaget. Men de enkelte partier har taget flere forbehold.

Liberaldemokraterne og SNP har blandt andet krævet, at et brexit uden en aftale udelukkes helt.

