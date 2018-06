Efter en periode med større uro om regeringen er premierminister Giuseppe Contes hold godkendt.

Rom. Italiens regering med premierminister Giuseppe Conte i spidsen har onsdag aften opnået endelig godkendelse i parlamentet.

Det sker efter flere ugers politisk kaos i det store EU-land.

Regeringen, der er kommet til med støtte fra partierne Femstjernebevægelsen og Ligaen, blev fredag i sidste uge godkendt af landets præsident.

Præsident Sergio Mattarella havde ellers tidligere blokeret for en regering, da partierne bag forsøgte at gøre Paolo Savona, der er skarp kritiker af euroen, til finansminister.

Han er i stedet blevet tildelt en post som minister for europæiske anliggender.

Savonas modstand mod euroen blev for meget for Mattarella, der ikke ønskede at godkende regeringen, som han skal ifølge forfatningen.

/ritzau/AFP