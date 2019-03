EU's vejpakke skal til behandling i transportudvalget igen, da der var alt for mange ændringsforslag.

Skuffelsen er stor i Europa-Parlamentet onsdag, efter at formanden har besluttet at udskyde en afstemning om EU's omstridte vejpakke.

Over 1200 ændringsforslag skulle parlamentarikerne have stemt om, hvilket ville være temmelig tidskrævende.

Det ville simpelthen blive for meget, mener formanden for EU-Parlamentet, Antonio Tajani, som meddelte beslutningen onsdag formiddag.

Forretningsordenen giver mulighed for at sende behandlingen af et forslag tilbage i udvalget, hvis der er over 50 ændringsforslag.

Derpå skal udvalgets medlemmer i første omgang stemme om de ufatteligt mange forslag. Alle forslag, der ikke får opbakning fra mindst en tredjedel af medlemmerne, skal ikke til afstemning i EU-Parlamentet.

Vejpakken, som vækker store følelser over hele Europa, skulle have været til afstemning onsdag efter middag.

Flere parlamentarikere tager ordet i parlamentet onsdag og udtrykker stor skuffelse over, at afstemningen om pakken er udskudt.

