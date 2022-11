Lyt til artiklen

Nikolas Cruz, der myrdede 17 mennesker på Marjory Stoneman Douglas High School i 2018, er blevet idømt livsvarigt fængsel uden prøveløsladelse.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder nyhedsbureauet Reuters.

Den 24-årige fik sin endelige dom onsdag, efter et par følelsesladede dage, hvor ofrenes forældre og deres kære henvendte sig direkte til Nikolas Cruz.

Inden domsafsigelsen blev afsagt talte dommeren direkte til ofrene og familierne - og mindede dem om, at de er en del af et stærkt samfund - og tilføjede, at dem, de har mistet, aldrig vil blive glemt.

Tilbage i oktober anbefalede juryen, at skoleskydere skulle idømmes livstid i fængsel, da de var ikke i stand til enstemmigt at beslutte sig om dødsstraf.

Sidste år erklærede Cruz sig skyldig sidste år i 34 anklagepunkter - 17 anklager om mord og 17 anklager om mordforsøg.

14. februar 2018 dræbte Nikolas Cruz 14 elever og 3 ansatte på Marjory Stoneman Douglas High School i et af de dødeligste skoleskyderier i USAs historie.

På daværende tidspunkt var han bare 19 år gammel, og kort tid før han tog AR-15-riflen i hånden og begik massedrab, var han selv blevet smidt ud af selvsamme skole, og havde angiveligt en historik med psykisk sygdom.

Noget tyder dog på, at han fortryder det brutale angreb.I hvert fald sagde han sidste år, da han tilstod drabene, at han var »meget ked af det«.

Nikolas Cruz havde købt gerningsvåbnet på lovlig vis i en autoriseret våbenbutik, da han var 18 år.