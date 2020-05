Det gik bestemt ikke stille for sig, da en amerikansk parkbetjent i sidste uge forsøgte at få en gruppe mennesker til at sprede sig på grund af risikoen for spredning af coronavirus.

Midt under formaningen valgte en ung mand fra gruppen nemlig at skubbe betjenten i vandet.

Det skriver CNN, som desuden kan berette, at parkbetjentens navn er Cassidy Stillwell, mens gerningsmandens er Brandon Hicks.

Ifølge det amerikanske medie udtaler parkbetjenten, at han så en gruppe mennesker, som ifølge ham brød loven ved at stå tæt sammen for at drikke og ryge.

Her bliver parkbetjenten skubbet i vandet.

Han gik derfor hen for at bede dem om at holde afstand til hinanden, hvorefter 25-årige Brandon Hicks fra Texas skubbede ham i vandet.

Episoden fandt sted i Commons Ford Ranch Metro Park sidste torsdag og blev filmet. Videoen er siden blevet delt på sociale medier, hvor den er gået viralt i USA.

I videoen kan man blandt andet høre betjenten bede gruppen om at sprede sig ud på det grønne område, fordi de ikke holder den obligatoriske afstand på to meter.

Man kan derefter høre, at nogle personer medgiver, at de vil fjerne sig, men pludselig bliver snakken afbudt, da Cassidy Stilwell bliver skubbet i brystet.

Han er flov over, hvad han har gjort Den 25-åriges advokat

Betjenten får fat i den 25-åriges arm, som derfor ryger med i faldet.

Den 25-årige har nu fået sig en advokat, som til CNN siger, at hans klient er flov over sin handling.

»Han er flov over, hvad han har gjort. Han har den ypperste respekt for myndighederne - især i disse usædvanlige tider,« siger advokaten ved navn Mark Hull.

Det amerikanske medie har talt med et øjenvidne fra gruppen, der medgiver, at parkbetjenten opførte sig 'rimeligt' og 'forstående' og blot bad dem om at sprede sig lidt for at holde afstand.

Risikerer to år bag tremmer

25-årige Brandon Hicks er løsladt på kaution og skal i retten den 19. juni, fortæller hans advokat.

Det er endnu uvist, hvorvidt han vil erkende sig skyldig eller ikke-skyldig i sigtelsen 'forsøg på vold mod en offentlig tjenestemand'.

Hvis han bliver dømt skyldig, risikerer han fængselsstraf på mellem 180 dage til to år.

Som følge af hændelsen er parkbetjentene i den pågældende park nu begyndt at konfrontere grupper i hold på to.