Hospitaler i Paris forventer at måtte aflyse flere og flere vigtige indgreb på grund af coronasituationen.

Antallet af coronaindlagte presser hospitalerne i Paris, Frankrigs hovedstad, så meget, at hospitalerne kan blive nødt til at afvise patienter, som har brug for intensiv behandling.

Sådan lyder advarslen fra 41 parisiske hospitalers krisedirektører i et åbent brev. Brevet er udgivet i avisen Journal du Dimanche.

- Vi kan ikke forblive stille uden at forråde den ed, vi engang aflagde, hedder det.

Krisedirektørerne tilføjer, at de forbereder sig på at skulle udvælge, hvem der får lov at få intensiv behandling.

- Denne prioritering vil påvirke alle patienter - både med og uden covid-19 - særligt hvad angår voksne patienters adgang til intensiv behandling, skriver de.

De skriver videre, at de aldrig før har været i sådan en situation som nu. Og at udvælgelsen allerede er begyndt, fordi nogle hospitaler er tvunget til at udsætte kirurgiske indgreb.

- Disse aflysninger vil intensivere de kommende dage, hvor det snart kun er absolutte nødsituationer, som skånes.

Landets sundhedsminister, Olivier Véran, har søndag udtalt, at han kender til udfordringerne. Regeringen vil snart komme med yderligere tiltag, oplyser en unavngiven kilde til AFP.

Antallet af coronaindlagte i Frankrig er søndag steget til det højeste niveau i år. Det viser data fra sundhedsministeriet.

4872 coronapatienter er på intensiv. Det er tæt på samme niveau som i november, hvor Frankrig var midt i en anden bølge.

Sidste forår stod det dog absolut værst til. Her havde Frankrig under den første nedlukning mere end 7000 patienter på intensivafdelinger.

Læger siger, at intensivafdelinger i de hårdest ramte regioner - såsom Paris - kan nå bristepunktet under den tredje bølge.

Præsident Emmanuel Macron har i denne uge forsvaret beslutningen om ikke at indføre en tredje national nedlukning. Han sagde dog samtidig, at yderligere restriktioner sandsynligvis vil blive nødvendige.

/ritzau/AFP