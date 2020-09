Sort kvinde, der blev hængt på øen Guadeloupe i 1802, hædres med park og statue i Paris.

Paris får byens første statue af en sort kvinde, der mindes for heroisme i kampen mod slaveriet på den caribiske ø Guadeloupe i begyndelsen af det 19. århundrede.

Paris-borgmester Anne Hidalgo indviede lørdag en park i Paris, der er tilegnet kvinden Solitude, som blev henrettet, da hun var 30 år for at have været med til at lede modstandsbevægelsen mod slaveriet i regionen.

Hidalgo siger, at der er planlagt en ny statue af Solitude.

- Snart vil en statue af denne heltinde - den første af en sort kvinde i Paris - blive stillet op i parken. Et stærkt symbol på, at vi aldrig skal glemme hendes kamp.

- Det er en hyldest til det mod og den higen efter retfærdighed og værdighed, som banede vej for en definitiv ophæves af slaveriet i Frankrig, siger hun.

Slaveriet blev ophævet i Frankrig i 1794, men efter ordre fra Napoléon Bonaparte blev soldater sendt til Guadeloupe i 1802 for at sikre en fortsættelse af slaveriet der.

Det udløste en opstand, som mange sorte kvinder, der havde været slaver, deltog i. Solitude blev anholdt og hængt den 29. november 1802. Henrettelsen, blev udsat med en dag, så hun kunne nå at føde dagen inden.

Solitude var datter en sort slave og en hvid fransk sømand, som ifølge nogle rapporter havde voldtaget hendes mor.

"Solitude er den første sorte kvinde, som hædres for sin personlige indsats", siger Jacques Martial, der er viceborgmester i den franske hovedstad.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har erklæret, at kontroversielle monumenter ikke skal fjernes i Frankrig. Det har han sagt, efter at aktivister fra blandt andet bevægelsen Black Lives Matter har angrebet og nedrevet statuer af personer, der tidligere var indblandet i slaveri. Det er sket i USA, Storbritannien og en række andre lande.

/ritzau/AFP