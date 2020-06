Paris' vartegn Eiffeltårnet bliver genåbnet for turister 25. juni, efter at det har været lukket siden midten af marts på grund af udbruddet af coronavirus.

Foreløbig vil der dog kun blive åbnet til tårnets anden etage.

Det oplyser operatøren af Eiffeltårnet i en meddelelse tirsdag.

Turister, der glæder sig til at nyde udsigten, skal dog være forberedt på at komme på hårdt arbejde.

Således vil elevatoren i Eiffeltårnet foreløbig forblive lukket for at minimere risikoen for spredning af coronavirus.

Turister kan således i stedet se frem til selv at gå de 674 trin til tårnets anden etage, der ligger 115 meter over jorden.

Personer over 11 år skal i øvrige bære ansigtsmaske.

Operatøren af tårnet oplyser, at elevatoren vil blive åbnet, så snart det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Toppen af tårnet holdes foreløbig lukket. Elevatorerne, der transporterer gæsterne fra anden etage til øverste etage, er for små til, at det er muligt at overholde retningslinjer for social afstand.

På Eiffeltårnets hjemmeside fremgår det, at der formentlig vil blive åbnet til toppen af tårnet i løbet af sommeren.

Eiffeltårnet, der blev færdigbygget i 1889, gæstes hvert år af omkring syv millioner turister. Omkring tre fjerdedele er udenlandske turister.

/ritzau/Reuters