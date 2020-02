Sydkoreanske "Parasite" vinder som den første ikkeengelsksprogede film nogensinde en Oscar for Bedste Film.

Det blev en særdeles god aften i Dolby Theatre i Los Angeles for den sydkoreanske film "Parasite".

Filmen er således vinder af hovedprisen, Bedste Film, foran favoritten, "1917".

"Parasite" vinder som den første ikkeengelsksprogede film prisen for Bedste Film i Oscar-showets 92 år lange historie.

Kun 11 andre ikkeengelsksprogede film har før været nomineret til hovedprisen, men ingen har tidligere vundet den.

"Parasite" vinder desuden foran "The Irishman", "Marriage Story", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women" og "Ford v Ferrari".

Det var da også et overvældet hold bag filmen, der kom på scenen for at modtage den historiske oscarstatuette.

- Jeg er målløs, lød det fra produceren bag filmen, Kwak SinAe.

Den sydkoreanske film, der er instrueret af Bong Joonho, overraskede hele aftenen. Filmen vandt således også Bedste Internationale Film, Bedste Instruktør og Bedste Originale Manuskript.

Instruktør Bong Joon-ho vandt foran store navne i sin kategori. Herunder Martin Scorsese for "The Irishman", Quentin Tarantino for "Once Upon a Time... in Hollywood", Todd Phillips for "Joker" og Sam Mendes for "1917".

Det var en ydmyg instruktør, der tog imod prisen.

- Jeg ville ønske, at jeg kunne dele prisen i fem og dele den med jer andre, sagde Bong Joon-ho til de andre nominerede i kategorien i sin takketale.

- Da jeg var ung og studerede film, var der et udtryk, som jeg har gemt dybt i mit hjerte, som er: "Det mest personlige er det mest kreative". Citatet kommer fra vores fantastiske Martin Scorsese, sagde Bong Joonho.

"Parasite" skrev også tidligere på måneden historie ved at vinde hovedprisen ved Screen Actors Guild Awards som den første film nogensinde på et andet sprog end engelsk.

"Parasite" er en mørk komediefilm om en arbejdsløs familie i Sydkorea, som begynder at arbejde i huset hos en rig familie. Filmen udvikler sig til en thriller, da tingene begynder at løbe ud af kontrol.

Sam Mendes' film om Anden Verdenskrig, "1917", var bookmakernes favorit til at vinde både Bedste Film og Bedste Instruktør.

Det blev dog som bekendt ikke til noget, da "Parasite" løb med sejren i begge kategorier.

"1917" kan dog alligevel gå hjem med tre oscarstatuetter. Filmen vandt nemlig i kategorierne Bedste Lydmix, Bedste Fotografering og Bedste Visuelle Effekter.

