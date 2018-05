Paraguay åbnede mandag omstridt ambassade i Jerusalem efter USA og Guatemala.

Jerusalem. Paraguay åbner ambassade i Jerusalem som det andet land efter USA, skriver Reuters. Guatemala åbnede en ambassade i Jerusalem to dage efter USA. Amerikanernes omstridte ambassade i Jerusalem blev åbnet sidste mandag.

De tre landes ambassader har hidtil ligget i Tel Aviv.

Paraguays præsident, Horacio Cartes, og den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, deltog i indvielsesceremonien.

Det var på forhånd kendt, at Guatemala og Paraguay ville følge USA og åbne deres ambassader i Jerusalem, som både israelere og palæstinensere kalder deres hovedstad.

Palæstinenserne anser den østlige, arabiske del af Jerusalem for at være deres hovedstad.

Under uroligheder i Gazastriben er 114 palæstinensere blevet dræbt af israelske soldater, siden protester mod blandt andet ambassadeflytningerne begyndte den 30. marts.

Urolighederne kulminerede mandag i sidste uge, hvor over 60 palæstinensere blev dræbt og omkring 2700 blev såret. Det var den blodigste dag i den israelsk-palæstinensiske konflikt siden krigen i Gaza i 2014.

Israel er blevet kritiseret for overdreven magtanvendelse og unødvendigt skyderi mod demonstranter i FN's Sikkerhedsråd.

USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, har derimod rost Israel for at have udvist tilbageholdenhed over for den palæstinensiske gruppe Hamas, som "i årevis har opildnet til vold - længe før USA besluttede at flytte dets ambassade til Jerusalem".

Den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, trak tirsdag sin øverste repræsentant i Washington hjem i protest mod amerikanernes ambassadeflytning i Israel.

/ritzau/Reuters