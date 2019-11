Azurblåt vand og kridhvidt sand tiltrækker turister i tusindvis til Sardinien i Italien.

Men det er ved at smadre stranden La Pelosa og ødelægge dens økosystem, så nu går borgmesteren drastisk til værks.

Overturisme er et efterhånden velkendt fænomen rundt om i verden.

Venedigs lokale kan næsten ikke komme rundt i gaderne på grund af turister, Barcelona har indført høje bøder til ubehøvlede gæster, der ikke respekterer seværdighederne, og selv i København er blandt andet støjniveauet, trafikken og affald på gaden stigende problemer i centrum på grund af turister.

Borgmesteren i Stintino på den italienske ø Sardinien, Antonio Diana, har derfor nu indført en entré på stranden La Pelosa for at beskytte den, skriver The Guardian.

På stranden er det i forvejen forbudt at ryge, og man må ikke tage noget af stranden med sig hjem - tyveri af sand og skaller er nemlig et stigende problem.

Pengene skal bruges til at vedligeholde stranden og dens økosystem, som bliver enormt belastet af de mange gæster.

Udover entrébetalingen vil borgmesteren også indføre en grænse på maksimalt 1.500 gæster om dagen.