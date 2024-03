En sambaskole vil under legendarisk karneval fortælle om Yanomami-folket, der er ramt af en humanitær krise.

Fredag skydes det legendariske karneval i Rio de Janeiro i gang.

I år vil mange af paraderne blandt andet fejre Brasiliens afrikanske og oprindelige rødder.

For eksempel vil sambaskolen Salgueiro fortælle historien om Yanomami-folket, som lider under en humanitær krise, der skyldes ulovlig guldminedrift i Amazonas-regnskoven.

Indfødte ledere og rettighedsaktivister har anklaget minearbejdere for at voldtage og dræbe Yanomami-indbyggere, forgifte deres vand med kviksølv, sprede sygdomme og for at udløse en fødevarekrise.

Deres situation nåede et kriseniveau under ekspræsident Jair Bolsonaro. Hans efterfølger, Luiz Inácio da Silva, der går under navnet Lula, har kæmpet med at få vendt situationen.

- Sambaskole-paraderne er for Brasilien fortsat et sted til selvrefleksion.

- Rio-karnevallet er en plads, hvor vi kan tale om Brasiliens fundamentale politiske og sociale problemer, siger antropolog Mauro Cordeiro.

Karnevallet, der er blevet kaldt den største fest på Jorden, ventes at indbringe mere end en milliard dollar i indtægter - svarende til omkring syv milliarder danske kroner.

Men det står også over for mange af de samme problemer, som Brasilien generelt gør.

Fordi Rio de Janeiro er præget af voldelig kriminalitet, har myndighederne meddelt, at de vil indsætte tusindvis af politibetjente.

Byen er også oppe mod et udbrud af den myggebårne denguefeber, som har dræbt omkring 50 mennesker.

Mandag erklærede byen nødretstilstand, og arrangørerne planlægger at uddele et myggemiddel på paradeområdet Sambadrome.

Karnevallet varer frem til 17. februar.

/ritzau/AFP